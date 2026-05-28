Глава дипмиссии США в Украине заверила, что остается в Киеве

В Киеве с визитом находятся временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис, а также сенатор-демократ Ричард Блюменталь и член Палаты представителей Джим Хаймс.

Об этом Дэвис заявила во время пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

Временный поверенный в делах США в Украине подчеркнула, что визит Блюменталя и Гаймса длится уже несколько дней.

"Я сейчас нахожусь здесь, в Киеве, лично. Я чрезвычайно рада, что сегодня с нами присутствуют сенатор Блюменталь и представитель Палаты Гаймс. За последние несколько дней они провели чрезвычайно активную и насыщенную работу", – сказала Дэвис.

Также она добавила, что конгрессмены продолжат визит и посетят Черноморский форум по безопасности.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее опровергли заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, сделанное 28 мая на Кипре, о том, что посольство США единственное покинуло Украину после угроз со стороны России.

Посольство США также опровергло отъезд из Киева из-за угроз России.