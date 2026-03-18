У Литві хочуть заборонити в'їзд на п'ять років артистам, які виступали в РФ та Білорусі

У Литві пропонують впровадити заборону в’їзду в країну терміном на п’ять років для артистів, які виступали в Росії або Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Відповідну поправку до Закону про правовий статус іноземців зареєстрував депутат-консерватор Вітаутас Кернагіс разом із групою парламентарів.

"Геополітична ситуація вимагає від нас рішучих і однозначних рішень. У Стратегії національної безпеки чітко зазначено, що Росія та Білорусь становлять небезпеку та загрозу для нашої безпеки. Тому особи, які після початку кривавої війни свідомо обирають розважати суспільства цих агресорів, не повинні бути бажаними гостями в Литві", – сказав Кернагіс.

За його словами, ця зміна в законі надасть державним установам чіткі правові інструменти для ефективного та швидкого запобігання візитам таких діячів.

Проєкт пропонує заборонити іноземцю в’їзд до Литви на строк не більше п’яти років, якщо він після 24 лютого 2022 року здійснював культурну, розважальну або іншу пов’язану з цим діяльність у Росії, Білорусі або на окупованих ними територіях.

Ініціатори підкреслили, що ця зміна не матиме негативного впливу на умови або розвиток бізнесу, оскільки вона застосовуватиметься виключно до тих іноземців, чия діяльність безпосередньо пов’язана з державами, що становлять загрозу для національної безпеки Литви.

Нагадаємо, 23 лютого у Литві мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Комітету Сейму з національної безпеки і оборони з пропозицією передбачити в законі, щоб виконавці, які виступають у Росії та Білорусі, не могли давати концерти в Литві.

Перед тим, 20 лютого, міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заборонив реперу Гіо Піка (справжнє ім'я – Георгій Джіоєв) в'їзд до Литви.

У листопаді минулого року Литва також додала до чорного списку російського репера Алішера Моргенштерна. Він оскаржив заборону в суді, але його скарга була відхилена.