Майбутня прем’єрка Литви відповіла, що думає про відправку військ в Україну

Майбутня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що поки не має чіткої позиції щодо відправлення литовських військових у миротворчу місію в Україну.

Заяву Ругінене наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Майбутня прем’єрка розповіла, що поки не обговорювала тему відправки військ в Україну з міністеркою оборони Довіле Шакалієне.

"Зізнаюся, у мене немає такої, ну, однозначної позиції, щоб я сказала: „так, так, так, я це дуже підтримую", – сказала вона.

Ругінене додала, що хоче детальніше обговорити це питання з Міністерством оборони.

"Бо може бути так, що я просто не знаю якихось фактів або аргументів, оскільки поки що не мала можливості долучитися до процесу", – додала вона.

Нещодавно радник президента Литви Дайніус Жікевічус заявив, що його країна у рамках миротворчої місії направить до України таку ж кількість військ, яку раніше направила до миротворчої місії НАТО в Афганістані.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.