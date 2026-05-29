В Эстонии говорят, что призыв женщин в армию – это вопрос времени

Глава Департамента оборонных ресурсов (KRA) Ану Раннавески заявила, что в будущем в Эстонии не хватит мужчин для прохождения срочной военной службы, и поэтому, по ее мнению, введение обязательной срочной службы для женщин – лишь вопрос времени.

Заявление эстонского чиновника приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Раннавески отметила, что сейчас большинство призывников в Эстонии составляют юноши, но с течением времени становится все более очевидным, что мужчин рождается недостаточно, чтобы это было возможно и в будущем.

Глава KRA отметила, что период 15–20-летней давности, когда рождалось до 15 000 мальчиков в год, давно остался в прошлом. Сейчас в год рождается 4000–5000 юношей.

"Понятно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 4100 молодых людей, как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень очевидной; мы не сможем укомплектовать 4100 человек", – сказала Раннавески.

По мнению Раннавески, каждый гражданин Эстонии обязан защищать независимость страны.

"Я надеюсь, что этот вопрос (об обязательном призыве женщин на срочную службу. – Ред.) скорее относится к категории "когда", а не "будет ли", – отметила она.

Между тем министр обороны Литвы Робертас Каунас отмечает, что страна движется к введению всеобщего призыва, однако для этого необходима качественная подготовка.

В прошлом году премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что страна в конечном итоге введет всеобщий военный призыв.