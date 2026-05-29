Лукашенко анонсировал визит в Беларусь доверенного лица Макрона

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что в ближайшее время в его страну прибудет доверенное лицо президента Франции Эмманюэля Макрона.

Заявление белорусского лидера приводит БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Лукашенко отметил, что согласился принять доверенное лицо Макрона во время телефонного разговора 24 мая.

"На днях, буквально – в понедельник или вторник (не помню) – этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Он (президент Франции. – Ред.) назвал координаты. И мы с ним (доверенным лицом. – Ред.) серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме. И я ему подробно изложу все проблемы, которые существуют", – рассказал он.

Напомним, 24 мая в Беларуси заявили, что французская сторона инициировала телефонный разговор между Макроном и Лукашенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что в ходе телефонного разговора французский президент предупредил Лукашенко о недопустимости более глубокого вмешательства в войну России против Украины.