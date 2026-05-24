ЗМІ: Макрон застеріг Лукашенка від більшого втягування у війну РФ проти України

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови в неділю, 24 травня, застеріг білоруського диктатора Александра Лукашенка від більш глибокого втручання у війну Росії проти України.

Про це стало відомо AFP від джерела, наближеного до французької президентської адміністрації, передає "Європейська правда".

За словами джерела, ця розмова стала першим зафіксованим прямим контактом між двома лідерами з початку російського вторгнення у 2022 році.

З французького боку, як повідомляється, Макрон наголосив на ризиках для Білорусі, пов’язаних із подальшим втягненням у загарбницьку війну Росії проти України. Він також закликав Лукашенка покращити відносини з Європою в умовах зростаючої напруженості в регіоні та посилення військової активності поблизу східного кордону НАТО.

Дзвінок відбувся після того, як на початку цього місяця президент України Володимир Зеленський віддав наказ про підкріплення на білоруському кордоні, попередивши, що Москва може готувати новий наступ з території Білорусі. Росія заперечила ці звинувачення, але занепокоєння посилилося після нещодавніх російсько-білоруських ядерних навчань та розгортання в Білорусі російської ракетної системи "Орєшнік", здатної нести ядерні боєголовки.

У Білорусі раніше повідомили, що розмова Лукашенка і Макрона відбулась з ініціативи французької сторони.

Нагадаємо, у грудні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям варто відновити прямі переговори з Путіним. Європейські лідери, обережні щодо військових амбіцій Путіна, обурювалися через їхнє виключення з мирних переговорів, які очолювала адміністрація президента США Дональда Трампа.

У лютому Макрон повідомив журналістам, що тривають зусилля з відновлення діалогу з Путіним на технічному рівні.Тоді він заявив, що ці контакти відбуваються в координації з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею про проведення діалогу з РФ, однак за умови, що ці контакти не заважатимуть переговорному процесу про припинення війни.