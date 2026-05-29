Польщу обурило, що елітний підрозділ ССО отримав найменування на честь Героїв УПА

У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА елітному підрозділу Сил спеціальних операцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

В указі президента сказано, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська та зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

У четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром.

Польська сторона чітко висловила протест проти рішення Володимира Зеленського та пояснила, що воно є болючим для поляків. Послу також підкреслили, що це викликає гнів у Польщі та сильно відштовхує багатьох поляків від України в цей складний воєнний час.

Речник польського МЗС Мацей Вевюр написав у соцмережі Х, що Польща "однозначно негативно" оцінює присвоєння українському підрозділу імені "Героїв УПА".

"Це рішення ображає пам'ять про жертв цієї організації та завдає удару по діалогу між нашими народами. Воно може бути використане російською пропагандою, яка прагне роз'єднати нас і підірвати підтримку України, яка себе обороняє. Ми порушуємо це питання у розмовах з партнерами з України", – написав він.

Справу також прокоментував у програмі "Ранкова розмова" на RMF FM глава МВС Польщі Марчин Кервінський. "Це погане рішення пана президента", – заявив він.

Кервінський сказав, що не хотів би, аби Польща і Україна ішли таким шляхом.

"Те, що президент Зеленський припустився помилки, є фактом, тут взагалі немає про що дискутувати. Він повинен розуміти історичну чутливість поляків, особливо з огляду на те, що Польща є країною, яка найбільше допомагає Україні. Однак ми повинні постійно пам’ятати про те, що є найважливішим. Найважливішим є перемога над російським імперіалізмом", – підкреслив міністр.

