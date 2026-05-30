Россия отозвала своего посла из Армении из-за "сближения" Еревана с ЕС

Россия отозвала своего посла в Армении для проведения консультаций в Москве.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, пишет "Европейская правда".

Как заявили в российском ведомстве, посла отозвали "для обсуждения шагов армянского руководства, направленных на сближение с Европейским союзом".

В МИД РФ отметили, что такие шаги "подрывают сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза".

Лидер России Владимир Путин не скрывает своего недовольства изменением курса Пашиняна, который все активнее сотрудничает с государствами Запада.

В последние дни Москва предупредила, что Армения рискует лишиться поставок дешевого газа и ограничила импорт армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка.

Между тем президент США Дональд Трамп публично поддержал Пашиняна перед выборами в Армении.

