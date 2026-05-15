Роботу аеропорту Гельсінкі призупиняли через дрон у повітряному просторі

Повітряне сполучення в аеропорту Гельсінкі призупиняли на кілька годин через загрозу у повітряному просторі Уусімаа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Наприклад, із двох літаків, що прибули з Токіо у п'ятницю вранці, один був перенаправлений до аеропорту "Стокгольм-Арланда", а інший – до аеропорту Рованіємі. Літак, що прибув з Осаки, також приземлився в Рованіємі.

Рованіємі використовується як запасний аеропорт для рейсів, що прямують через Північний полюс, оскільки літаки входять у повітряний простір Фінляндії через Лапландію.

Рейси, що прибувають з Гонконгу, Сінгапуру та Малаги, були перенаправлені до Стокгольма-Арланди.

Авіакомпанії скасували близько десятка ранкових рейсів, що вилітали з аеропорту Гельсінкі. Час вильоту більшості рейсів було перенесено на час після 8-ї ранку.

Влада опублікувала попередження рано вранці, повідомивши, що над Уусімаа рухається потенційно небезпечний безпілотний літальний апарат. Людям було рекомендовано залишатися в приміщеннях. Однак до 7-ї години ранку було оголошено, що небезпека минула і літальний апарат більше не становить загрози. Невідомо, як швидко повітряний рух повернеться до нормального режиму.

Закриття повітряного простору Уусімаа також вплине на рейси у Фінляндії та прилеглих районах.

Авіакомпанія Finnair скасувала ранкові рейси з аеропорту Гельсінкі до Куопіо, Оулу та Рованіємі.

Кіммо Кохвакка, генеральний директор Служби порятунку Міністерства внутрішніх справ, повідомив агентству STT, що, за наявною на цей час інформацією, принаймні один дрон потрапив на територію Фінляндії.

Національні збройні сили Латвії в ніч проти 15 травня повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі в Красллавському, Лудзському, Балвському та Резекненському краях поблизу кордону з РФ.

Нагадаємо, вранці 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов весь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції "Прогресивних", одного з трьох партнерів. Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

