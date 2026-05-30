Аэропорт Мюнхена временно закрыли из-за возможного пролета дрона

Утром 30 мая аэропорт Мюнхена был полностью закрыт более чем на час, вероятно, из-за пролета дрона.

Об этом Bild сообщил представитель Федеральной полиции Штефан Байер, пишет "Европейская правда".

Байер заявил, что вся деятельность на обеих взлетно-посадочных полосах остановилась, а на место происшествия прибыло немало полицейских.

"Около 9 утра пилоты сообщили о подозрительном наблюдении", – пояснил он.

По его словам, вблизи аэропорта Мюнхена был замечен, вероятно, дрон.

Как отмечается, правоохранители обыскали территорию аэропорта, также был задействован вертолет.

Около 10:05 утра аэропорт возобновил свою работу.

Напомним, утром 15 мая в столичном регионе Финляндии Уусимаа объявили воздушную тревогу – финские военные получили предупреждение о возможном попадании ударных беспилотников в воздушное пространство страны. Из-за тревоги приостановили работу аэропорта Хельсинки, что привело к отмене и перенаправлению ряда рейсов.

В итоге военные заявили, что не зафиксировали нарушений воздушного пространства. В правительствеоправдывают решение о воздушной тревоге, подчеркивая, что риски были реальными.