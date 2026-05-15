У Фінляндії захищають рішення про повітряну тривогу: "ризик був реальний"

В уряді Фінляндії захищають рішення про оголошення повітряної тривоги у всьому регіоні довкола столиці, та наполягають, що це не була надмірна реакція.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це сказали прем’єр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен.

Орпо вважає, що офіційні рішення щодо повітряної тривоги не були надмірною реакцією.

"Якщо є явний ризик, що безпілотник з бойовою частиною може опинитись над найбільш густозаселеною частиною Фінляндії – думаю, підвищення готовності не можна вважати "надмірною реакцією", – сказав прем’єр, додавши, що попередження було рівно таким, як того вимагала ситуація.

"Це демонстрація, що ми зробили висновки з попереднього інциденту, і заходи були такими, щоб відповідати ситуації", – зазначив він.

Водночас Орпо визнав, що комунікацію "є куди покращувати" і люди мають отримувати чіткіші інструкції, що можна і чого не варто робити. "Очевидно, що нову систему оповіщень через SMS потрібно запускати невідкладно", – додав прем’єр.

Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що хоча загроза не реалізувалася, ризик був реальним, оскільки йшлося про великі безпілотники з бойовою частиною. "Тож попередження для населення було досить прямолінійним, щоб повідомлення було зрозумілим і недвозначним", – сказав він.

Начальник оперативного управління ЗС Фінляндії Карі Нісула зазначив, що Фінляндія отримала завчасне попередження про наближення безпілотників і діяла на основі оцінки ризиків.

"Це добре, що цього разу ми отримали інформацію про потенційні ризики того, що дрони "заблукають" на територію Фінляндії", – зазначив Нісула, утримавшись від уточнень, чи попередження надійшло від Києва, чи в інший спосіб.

Він зазначив, що порушень повітряного простору країни не зафіксували. Через повітряну тривогу в Уусімаа, столичному регіоні, призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, через це скасували та переспрямували низку рейсів.

З перших повідомлень випливало, що на той час вважали, що над столичним регіоном вже перебуває один безпілотник.