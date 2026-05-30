Глава МИД Литвы и его семья пострадали в результате крупной утечки данных

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его личные данные были похищены из Центра реестров; глава МИД страны предполагает, что за этим взломом стоят враждебные силы.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

У Будриса спросили, пострадали ли его данные от утечки из Центра реестров.

"Да, а также данные членов моей семьи. Те данные, которые содержатся в реестре", – ответил он.

По его словам, вызывает беспокойство то, что кто-то может быть заинтересован в использовании большого объема данных для действий, направленных против страны.

"По оценкам ведомств, эти данные были похищены и сейчас находятся в руках враждебных субъектов", – заявил он.

Публично об утечке стало известно на прошлой неделе. Считается, что из реестров могли нелегально скопировать более 600 тысяч записей. По предварительным выводам следствия, основной целью злоумышленников стали реестры недвижимости и юридических лиц.

Премьер-министр Инна Ругинене заявила, что ее семья также пострадала в рамках этого инцидента.