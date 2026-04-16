Папа Римський після критики Трампа засудив тиранів, що витрачають мільярди на війни

Папа Римський Лев XIV різко виступив проти лідерів, які витрачають мільярди на війни, і заявив, що світ "розорюється жменькою тиранів".

Його цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Глава Католицької церкви висловив ці незвично різкі зауваження в Камеруні після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував його в соціальних мережах.

Лев, який є першим американським папою, також розкритикував лідерів, які використовують релігійну риторику для виправдання воєн, і закликав до "рішучої зміни курсу".

"Господарі війни вдають, що не знають, що для руйнування потрібна лише мить, а для відбудови часто не вистачає цілого життя. Вони закривають очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, але ресурсів, необхідних для лікування, освіти та відновлення, ніде не знайти", – заявив він.

У своїх останніх заявах понтифік не називав жодного конкретного лідера.

Раніше Трамп заявив, що "шокований" поведінкою італійської прем'єрки Джорджі Мелоні після того, як вона розкритикувала його за слова щодо Папи Римського Лева XIV.

Як відомо, Трамп накинувся на Папу Римського Лева XIV з багатослівною критикою. Він заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок – дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали би у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

Папа після жорсткої критики заявив, що "не боїться" цього.