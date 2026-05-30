Президент Германии предупредил о глобальных угрозах для демократии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от авторитарных тенденций во всем мире.

Об этом он заявил на церемонии вручения Премии свободы Гамбаха, пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Штайнмайер заявил, что демократия, верховенство права и независимые институты находятся под давлением на международном уровне.

Он подчеркнул, что авторитарные правительства пытаются дискредитировать и ликвидировать демократические механизмы сдержек и противовесов, в частности независимые СМИ, культуру и судебную власть.

"Авторитарные тенденции – это не судьба, от которой мы не можем убежать. Наоборот, у нас у всех есть выбор, и мы можем решать своим голосом", – сказал он.

