Папа Римський назвав переозброєння у Європі "зрадою дипломатії"

Папа Римський Лев XIV засудив зростання військових витрат у Європі, які минулого року збільшилися під тиском президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав у четвер, 14 травня, під час виступу перед студентами університету в Римі, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Понтифік назвавши це зрадою дипломатії, а також заявив, що студенти не повинні називати таке переозброєння "витратами на оборону". За його словами, світ "калічиться війнами".

"Не називаймо "обороною" переозброєння, яке посилює напруженість і нестабільність, збіднює інвестиції в освіту та охорону здоров’я, зраджує довіру до дипломатії та збагачує еліти, яким байдуже до загального блага", – заявив Папа Римський.

Трамп неодноразово дорікав європейським союзникам за те, що вони витрачають замало на озброєння, і в лютому підписав указ, який перегляне пріоритетність списку покупців американської зброї на користь країн із вищими витратами на оборону.

За наполяганням Трампа, у 2025 році НАТО підтримав нову ціль щодо витрат на оборону у розмірі 5% ВВП для своїх членів.

Дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру свідчать, що головним чинником глобального зростання військових витрат у 2025 році стало збільшення витрат у Європі на 14% – до $864 млрд.

За даними SIPRI, світові витрати на зброю продовжують зростати 11 рік поспіль, при цьому США, Китай і Росія виділяють найбільше грошей серед усіх країн світу. У 2025 році світові військові витрати зросли на 2,9% – до 2,89 трлн доларів.

Також дані SIPRI свідчать, що Німеччина значно збільшила експорт озброєння, випередивши Китай і посівши четверте місце у світі.