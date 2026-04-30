Італія: Ізраїль затримав активістів і перехопив судна, що прямували до сектора Гази

Італія заявила, що Ізраїль захопив судно із гуманітарною допомогою, яка прямувала до сектора Гази, та на якому перебували італійські працівники.

Про це заявили у пресслужбі офісу прем’єр-міністерки країни Джорджі Мелоні, передає ANSA, пише "Європейська правда".

Ізраїль перехопив судна в міжнародних водах поблизу Греції ввечері 29 квітня, що організатори – Global Sumud Flotilla – назвали актом піратства проти суден, що перевозили гуманітарну допомогу до сектора Гази.

Після цього в офісі Мелоні засудили такий інцидент, а також закликали звільнити всіх італійців, яких було "незаконно затримано".

Рим також закликав Ізраїль поважати міжнародне право та гарантувати безпеку тих, хто перебуває на борту. У заяві не вказано, скільки італійців було затримано.

Співрозмовники італійського агентства у юридичній команді флотилій заявили, що Ізраїль захопив 24 італійських волонтерів, які супроводжували гуманітарний вантаж. Усього, за їхніми даними, в місії беруть участь 57 італійців.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю, своєю чергою, заявило, що країна затримала 175 активістів, а також перехопила 21 із 58 суден.

Італійський уряд в основному підтримував Ізраїль у війні в Газі і не визнає палестинської державності. Але війна в Ірані змусила італійську лідерку змінити свою позицію.

Зокрема Мелоні засудила Ізраїль за те, що він не дозволив католицьким лідерам відслужити приватну месу в Храмі Гробу Господнього у християнське свято Вербної неділі, назвавши це "порушенням релігійної свободи".

А 14 квітня прем'єрка Італії призупинила дію угоди про оборонне співробітництво Італії з Ізраїлем, продовжуючи дистанціювати свій уряд від американсько-ізраїльської війни в Ірані.