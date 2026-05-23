Франція заборонила в'їзд міністру національної безпеки Ізраїлю

Із суботи, 23 травня, ізраїльському міністру національної безпеки Ітамару Бен-Гвіру заборонено в'їзд на територію Франції.

Про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, пише "Європейська правда".

Це рішення, пояснив Берро, ухвалено у зв'язку з неприпустимими діями ізраїльського посадовця щодо французьких та інших європейських громадян, які перебували на борту флотилії Global Smud, затриманої ізраїльською владою.

"Ми засуджуємо дії цієї флотилії, які не дають жодного корисного результату та перевантажують дипломатичні та консульські служби, професіоналізм і відданість яких я високо ціную. Однак ми не потерпимо, щоб французьким громадянам таким чином погрожували, залякували їх чи жорстоко поводилися з ними, тим більше якщо це робить державний посадовець", – написав у соцмережі Х Барро.

Він додав, що, як і глава МЗС Італії, буде просити ЄС запровадити санкції проти Бен-Гвіра.

Раніше Бен-Гвір отримав 5-річну заборону на в’їзд до Польщі.

Причиною такого рішення стала поведінка Бен-Гвіра, який глузував із активістів флотилії Global Sumud, що була затримана ізраїльською владою.

На опублікованому 20 травня Бен-Гвіром відео видно, як кілька десятків активістів стоять на колінах на землі, тоді як Бен-Гвір махає ізраїльським прапором і кричить на івриті: "Ласкаво просимо до Ізраїлю, тут ми правимо".

Це відео викликало критику з боку багатьох країн. Його засудили польське МЗС, а також міністерства, зокрема, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський викликав тимчасово повіреного Ізраїлю у Варшаві через поведінку Бен-Гвіра.