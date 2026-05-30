Франция инициирует расследование действий Израиля в отношении участников гуманитарной флотилии

Правительство Франции обратится в прокуратуру с просьбой расследовать возможные случаи жестокого обращения со стороны Израиля в отношении активистов флотилии, направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной помощью.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Франция уже объявила бессрочный запрет на въезд на французскую территорию для ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его обращения с активистами флотилии.

Решение министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро обратиться к французским прокурорам с просьбой определить, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений, является дополнительным сигналом недовольства Парижа.

Барро отметил, что получил отчет от французских дипломатов в Турции, в котором "подробно описаны сексуальное насилие, переохлаждение, избиения и неоднократные унижения французских граждан – все эти действия могут представлять собой уголовные преступления".

"Вчера я решил передать это дело в прокуратуру. Это дело теперь находится в руках системы правосудия", – сказал он.

Недавно Италия заявила, что Израиль захватил судно с гуманитарной помощью, направлявшееся в сектор Газа, на котором находились итальянские работники.

После этого Бен-Гвир получил 5-летний запрет на въезд в Польшу.