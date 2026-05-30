В Литве заявили, что говорить о представителях на переговорах с РФ пока рано

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что европейские страны должны сначала согласовать свои требования и цели в отношении возможных мирных переговоров с Россией, а уже потом обсуждать кандидатуры потенциальных представителей для участия в них.

Об этом он сказал в субботу, 30 мая, во время общения с журналистами, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

В то время как европейские столицы начинают обсуждать, кто мог бы представлять их на любых мирных переговорах с Москвой по поводу войны в Украине, Будрис подчеркнул, что перед началом поиска кандидатов необходимо определить требования.

"Прежде чем начинать переговоры, мы должны договориться о том, что именно будет предметом переговоров, каковы наши требования, каким должен быть конечный результат и каковы критерии успеха. Мы должны быть к этому готовы. В данном случае подход "давайте попробуем" неуместен; здесь нечего пробовать", – сказал он.

Он подчеркнул, что как только будет достигнута договоренность по перечню условий – ЕС сможет обсудить, "кто что будет делать и является ли сейчас подходящим моментом".

В Еврокомиссии заявляли, что обсуждение кандидатуры посланника от Европейского Союза для участия в переговорах о мире в Украине будет уместным, когда Россия продемонстрирует реальную готовность к завершению войны.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС остается разделенным в вопросе назначения европейского представителя для прямого диалога с Россией в рамках переговоров о мире в Украине.