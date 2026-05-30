Протестующие перекрыли главный горный перевал между Австрией и Италией

В Австрии тысячи местных жителей заблокировали автомагистраль Бреннер – жизненно важный коридор через Альпы в Италию – в знак протеста против грузовиков и туристов, которые перегружают этот маршрут.

Протест, начавшийся в субботу, возглавил Карл Мюльштайгер, мэр общины Грис-ам-Бреннер, расположенной вблизи самого перевала.

Проблема чрезмерного транспортного движения и загрязнения в долине, ведущей к перевалу Бреннер, на протяжении десятилетий была источником напряженности между Австрией и Германией.

Местные власти австрийской земли Тироль ввели различные меры для остановки транспортного потока.

"Мы хотим послать сигнал в Брюссель, федеральному правительству в Вене, что все это категорически не может и не должно продолжаться так, учитывая постоянно растущий транспортный поток здесь. Эта проблема существует уже очень, очень давно. Она тянется годами", – заявил Мюльштайгер.

Несколькочасовая блокировка автомагистрали не привела к хаосу, которого многие боялись, поскольку водители в основном прислушались к предупреждениям властей об акции протеста.

Зато поезда, проезжавшие по тому же маршруту, были переполнены.

Провинциальная дорога, пролегающая вдоль автомагистрали, также была закрыта для всех, кроме местных жителей и транспорта.

В 2023 году Италия подала на Австрию в Суд ЕС из-за ограничения движения большегрузных автомобилей на перевале Бреннер, что стало первым подобным шагом одной страны ЕС против другой.

Также в 2023 году Италия столкнулась с серьезными перебоями в транспортном сообщении со своими северными соседями из-за закрытия Монбланского туннеля на техническое обслуживание и из-за закрытия в связи с погодными условиями других железнодорожных и автомобильных переходов, проходящих под Альпами.