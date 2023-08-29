Сполучення Італії з сусідами порушено через закриття ключових тунелів 

Італія зіткнулась із серйозними перебоями в транспортному сполученні зі своїми північними сусідами через закриття Монбланського тунелю на технічне обслуговування та через закриття у зв’язку з погодою інших залізничних і автомобільних переходів, що проходять під Альпами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Монбланський тунель буде закрито 4 вересня на 15 тижнів, що викликає занепокоєння щодо впливу на економіку Італії у зв’язку з роллю тунелю для туризму та експорту. Минулого року тунель використали понад 1,7 мільйона транспортних засобів,

Закриття призведе до "ситуації, яку я б назвав трагічною для нашої транспортної системи", сказав італійському інформаційному агентству Adnkronos Паоло Угге, керівник лобі автоперевізників Conftrasporto.

Ремонтні роботи на 1,2-кілометровій ділянці 11,6-кілометрового Монбланського тунелю планують відновити наступного року з прогнозованою вартістю близько 50 мільйонів євро.

Закриття тунелю відбувається після тимчасового закриття в понеділок тунелів Бреннер і Фрежюс, які з'єднують Італію з Австрією та Францією відповідно, після того, як грози викликали зсуви в сусідніх країнах.

Автомобільний Сен-Готардський тунель між Італією та Швейцарією був ненадовго закритий у понеділок через сильні дощі, але у вівторок його знову відкрили.

Тунель Фрежюс залишався закритим для вантажівок і поїздів, а Бреннер — для залізничного руху.

Французький залізничний оператор SNCF заявив у понеділок, що рух поїздів між Сен-Жан-де-Морієн і Модан буде припинено до подальшого повідомлення, але потяги між Францією та Італією все ще курсують через Ніццу або Швейцарію.

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив у понеділок, що "повернення до нормального режиму (у тунелі Фрежюс) займе кілька днів".