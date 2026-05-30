Глава Пентагону розкритикував Європу та похвалив азійських союзників США

Міністр оборони США Піт Гегсет високо оцінив стабільні відносини США з Китаєм і висловив похвалу союзникам в Азії, водночас виступив із критикою Європи.

Про це він заявив під час форуму в Сінгапурі, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Гегсет заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа буде надавати пріоритет співпраці із "зразковими союзниками", які є "найбільш спроможними, тверезомислячими та готовими захищати свої національні інтереси".

"Тим, хто вважає, що може й надалі користуватися щедрістю американських платників податків, ми хочемо сказати: ті часи минули. Союзники, які відмовляються активізуватися та нести свою частку відповідальності за нашу колективну оборону, зіштовхнуться з очевидними змінами у нашій співпраці", – сказав він.

Гегсет похвалив країни Азійсько-Тихоокеанського регіону за зміцнення власних оборонних можливостей, особливо виділивши Південну Корею як приклад для наслідування.

Водночас він розкритикував давніх партнерів у Європі та НАТО, заявивши, що їм "треба ухвалити кілька важливих рішень".

Нагадаємо, на тлі суперечок із союзниками через Іран президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо виведення 5 000 американських військових з Німеччини.

Він також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.

Повідомляли також, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

Детальніше читайте у статті "Європейської правди" Покарання для Німеччини. Чому Трамп виводить війська з Європи та чи це справді помста за Іран