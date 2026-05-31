Топ-генерал Германии: Европе нужна ясность от США в вопросах военного сотрудничества

Европа пытается перевооружиться как можно быстрее, но ей нужно время и четкие сигналы от США.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью Bloomberg TV, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на последние упреки министра обороны США Пита Хегсета в адрес Европы, Бройер сказал, что Германия взяла на себя значительное увеличение расходов на оборону, стремясь достичь целевого показателя НАТО в 3,5% расходов на оборону уже в 2029 году, на шесть лет раньше, чем было согласовано.

Однако требования США, чтобы Европа заботилась о собственной безопасности, ставят континент перед сложной проблемой, отметил он.

"Мы все понимаем, что должны заботиться о своей безопасности самостоятельно, что должны взять на себя большую ответственность, но мы не можем так быстро нарастить необходимые мощности", – признал Бройер.

Он подчеркнул, что не имеет значения, будут ли американские войска, необходимые для поддержки европейских сил, предварительно размещены в Европе или при необходимости прибудут из-за океана. Но Бройер подчеркнул, что в этом вопросе от США требуется четкость.

"Если они выводят свои силы, мы должны компенсировать эти потери, поэтому все должно быть четким, прозрачным, и должна быть дорожная карта, в какие сроки мы должны это сделать", – сказал он.

Глава Пентагона Пит Хэгсет во время форума в Сингапуре раскритиковал давних партнеров в Европе и НАТО, заявив, что им "нужно принять несколько важных решений".

По данным Welt am Sonntag, США намерены сократить свое военное присутствие в Европе быстрее, чем предполагалось ранее.