У Німеччині хочуть продовжити прикордонний контроль попри зменшення напливу мігрантів

Незважаючи на зниження показників міграції, міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт має намір продовжувати контрольні заходи на кордонах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Наразі питання полягає в тому, що ми хочемо зберегти ці прикордонні перевірки", – заявив Добріндт у неділю ввечері в ефірі каналу ARD. Він також зазначив, що й досі трапляються випадки, коли людей розвертають на кордоні.

За словами міністра, у середньостроковій перспективі уряд Німеччини розраховує на те, що міграційна система в Європі буде функціонувати таким чином, "що ми зможемо знову відмовитися від прикордонного контролю". Однак поки що неможливо сказати, коли настане цей час.

За словами Добріндта, уряд Німеччини має намір продовжувати депортації до Афганістану, навіть якщо для цього знадобляться прямі переговори з представниками радикально-ісламістського уряду "Талібану".

Він заявив, що не може зрозуміти критику: "Той, хто звинувачує мене в депортації злочинців, тяжких злочинців, ґвалтівників та вбивць до Афганістану, повинен, навпаки, запитати: чи була б Німеччина безпечною країною, якби цим людям дозволили залишитися тут? Ні, і саме тому їх депортують".

Прем'єр-міністр землі Саар Анке Релінгер висловила скептицизм щодо продовження прикордонного контролю. "Прикордонний контроль завжди був тим, до чого я ставилася критично", – сказала вона. "Я як і раніше вважаю, що постійний прикордонний контроль – це не найкращий варіант для Європи, для самого серця Європи. Зрештою, він приносить нам більше шкоди, ніж користі", – додала вона.

Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) зареєструвало 6 144 первинних заяви про надання притулку у квітні 2026 року. Востаннє Німеччина бачила менше нових заяв про надання притулку за один місяць у червні 2020 року, під час кризи коронавірусу, коли потоки біженців завмерли.

Минулого тижня Адміністративний суд німецького міста Кобленц визнав незаконною прикордонну перевірку на кордоні між Люксембургом і Німеччиною.

Це рішення стало не першим у Німеччині: раніше суди також ставили під сумнів законність перевірок на кордоні з Австрією.

У вересні 2024 року Німеччина відновила прикордонний контроль на всіх сухопутних переходах, розширивши попередні часткові заходи контролю.