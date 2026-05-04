В Германии намерены продлить пограничный контроль, несмотря на сокращение потока мигрантов
Несмотря на снижение показателей миграции, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен продолжать контрольные меры на границах.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
"Сейчас вопрос заключается в том, что мы хотим сохранить эти пограничные проверки", – заявил Добриндт в воскресенье вечером в эфире канала ARD. Он также отметил, что до сих пор случаются ситуации, когда людей возвращают обратно на границе.
По словам министра, в среднесрочной перспективе правительство Германии рассчитывает на то, что миграционная система в Европе будет функционировать таким образом, "что мы сможем снова отказаться от пограничного контроля". Однако пока невозможно сказать, когда наступит это время.
По словам Добриндта, правительство Германии намерено продолжать депортации в Афганистан, даже если для этого понадобятся прямые переговоры с представителями радикально-исламистского правительства "Талибана".
Он заявил, что не может понять критику: "Тот, кто обвиняет меня в депортации преступников, тяжких преступников, насильников и убийц в Афганистан, должен, наоборот, спросить: была бы Германия безопасной страной, если бы этим людям позволили остаться здесь? Нет, и именно поэтому их депортируют".
Премьер-министр Саарланда Анке Релингер выразила скептицизм по поводу продления пограничного контроля. "Пограничный контроль всегда был тем, к чему я относилась критически", – сказала она. "Я по-прежнему считаю, что постоянный пограничный контроль – это не лучший вариант для Европы, для самого сердца Европы. В конце концов, он приносит нам больше вреда, чем пользы", – добавила она.
Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) зарегистрировало 6 144 первичных заявления о предоставлении убежища в апреле 2026 года. Последний раз Германия регистрировала меньше новых заявлений о предоставлении убежища за один месяц в июне 2020 года, во время кризиса с коронавирусом, когда Европа остановилась, а потоки беженцев, соответственно, замерли.
На прошлой неделе Административный суд немецкого города Кобленц признал незаконной пограничную проверку на границе между Люксембургом и Германией.
Это решение стало не первым в Германии: ранее суды также ставили под сомнение законность проверок на границе с Австрией.
В сентябре 2024 года Германия возобновила пограничный контроль на всех сухопутных переходах, расширив предыдущие частичные меры контроля.