Суд у Німеччині визнав безпідставним контроль на кордоні з Люксембургом

Адміністративний суд німецького міста Кобленц визнав незаконною прикордонну перевірку на кордоні між Люксембургом і Німеччиною.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Підставою для розгляду справи став позов професора права Домініка Бродовського, якого в червні 2025 року перевірили під час поїздки автобусом із Люксембурга до Саарбрюкена.

Він оскаржив дії поліції, вказуючи на порушення норм Шенгенського прикордонного кодексу, які передбачають відсутність контролю на внутрішніх кордонах ЄС, за винятком особливих обставин.

Суд підтримав позивача, зазначивши, що уряд Німеччини не довів наявності достатніх підстав для запровадження перевірок. Зокрема, як зазначається, не було надано переконливих доказів того, що зростання міграційних потоків становило реальну загрозу громадській безпеці або перевантажувало державні органи.

Водночас у рішенні наголошується, що саме по собі воно не означає автоматичного скасування прикордонного контролю.

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що перевірки триватимуть, а уряд оскаржить вердикт у вищій інстанції.

Це рішення стало не першим у Німеччині: раніше суди також ставили під сумнів законність перевірок на кордоні з Австрією.

Раніше у Люксембурзі виступали проти прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС.

У вересні 2024 року Німеччина відновила прикордонний контроль на всіх сухопутних переходах, розширивши попередні часткові заходи контролю.

Тимчасові заходи, спрямовані на зменшення нелегальної міграції, вже двічі продовжувалися.

Дані показують, що за 15 місяців з того часу на кордоні було повернуто десятки тисяч людей і затримано майже 2000 контрабандистів.

Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.