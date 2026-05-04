У Литві створили комісію для розслідування аварій на залізниці, які порушили рух поїздів

Литовська залізниця (LTG) створила комісію для розслідування причин аварій у Кедайньському та Каунаському районах, коли з рейок зійшли вантажні вагони, що вплинуло як на пасажирський, так і на вантажний рух поїздів та завдало шкоди залізничній інфраструктурі.

До складу комісії входять усі керівники LTG та команда із забезпечення стабільності бізнесу.

"Ми ухвалили рішення про створення спеціальної комісії групи LTG, яка оцінить усі можливі причини інцидентів та запропонує впровадження додаткових заходів безпеки на залізниці", – цитується в повідомленні Арунас Румскас, виконувач обов’язків голови LTG, який також керуватиме тимчасово сформованою комісією.

Зазначається, що мета комісії полягає не тільки в розслідуванні причин цих двох подій, а й в оцінці як короткострокових, так і довгострокових рішень щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому, розгляді наслідків ліквідації аварій, а також оцінці вимог безпеки та їх посиленні в залізничній інфраструктурі.

Комісія, сформована LTG, провела своє перше засідання в понеділок, де обговорила попередню інформацію про ці інциденти.

Після інциденту, що стався у вихідні, колії в Гуджюнай Кедайнського району відкриті, і наразі ведуться інтенсивні роботи з відновлення сигналізації.

Пошкоджені колії в Єсе, Каунаського району, будуть відновлені цього тижня, поки рух поїздів там здійснюється по одній розчищеній колії.

Найбільше пошкоджена європейська колія, яка використовується для перевезення вантажів. Її відновлення може зайняти найбільше часу.

LTG нагадує, що минулої п’ятниці на залізничній станції Гуджюнай зійшли з рейок три вагони зі щебенем, що тимчасово порушило рух поїздів за основними маршрутами.

За оцінками, інцидент зачепив 23 пасажирські поїзди, а близько 3,8 тис. пасажирів продовжили свої поїздки автобусами.

У Єсе, коли минулої суботи з рейок зійшли локомотив і чотири вантажні вагони, що прямували з Палемонаса до Дуйсбурга, було пошкоджено дві колії – звичайну та європейську Rail Baltica. Інцидент зачепив загалом 22 поїзди, якими планували подорожувати понад 800 пасажирів.

Повідомляли також, що 1 травня на залізничній лінії між Гамбургом і Берліном виникли серйозні перебої руху через обрив контактного дроту поблизу Бардовіка, неподалік Люнебурга, через що понад 400 пасажирів застрягли у дорозі.