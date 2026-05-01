У Литві сталася аварія на залізниці, яка порушила рух поїздів

У Литві в Кедайняйському районі на станції Гуджюнай із залізничних колій зійшло кілька вагонів, що перевозили щебінь, внаслідок чого було порушено залізничне сполучення.

Про це повідомляє LRT з посиланням на заяву залізничної компанії Lietuvos geležinkeliai (LTG), інформує "Європейська правда".

Через аварію порушено рух поїздів на маршрутах Вільнюс–Клайпеда–Вільнюс, Вільнюс–Шяуляй–Вільнюс, Каунас–Шяуляй–Каунас і Вільнюс–Рига–Валга.

Для перевезення пасажирів замовляють автобуси, також тимчасово призупинено продаж квитків.

Наразі попередньо прогнозується, що рух по першій колії може бути відновлено близько 17:00.

Тим часом друга залізнична колія сильно пошкоджена, цій ділянці знадобиться капітальний ремонт.

До відкриття першої колії аварія вплине на рух 18 пасажирських поїздів – тобто близько 3 тисяч пасажирів.

Постраждалих внаслідок інциденту немає. На місце події направлені всі бригади групи LTG, буде розпочато розслідування для встановлення обставин події.

