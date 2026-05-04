В Литве создали комиссию по расследованию железнодорожных аварий, которые нарушили движение поездов

Литовская железная дорога (LTG) создала комиссию для расследования причин аварий в Кедайньском и Каунасском районах, когда с рельсов сошли грузовые вагоны, что повлияло как на пассажирское, так и на грузовое движение поездов и нанесло ущерб железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

В состав комиссии входят все руководители LTG и команда по обеспечению стабильности бизнеса.

"Мы приняли решение о создании специальной комиссии группы LTG, которая оценит все возможные причины инцидентов и предложит внедрение дополнительных мер безопасности на железной дороге", – цитируется в сообщении Арунас Румскас, исполняющий обязанности председателя LTG, который также будет руководить временно сформированной комиссией.

Отмечается, что цель комиссии заключается не только в расследовании причин этих двух событий, но и в оценке как краткосрочных, так и долгосрочных решений по предотвращению подобных инцидентов в будущем, рассмотрении последствий ликвидации аварий, а также оценке требований безопасности и их усилении в железнодорожной инфраструктуре.

Комиссия, сформированная LTG, провела свое первое заседание в понедельник, где обсудила предварительную информацию об этих инцидентах.

Группа по безопасности, проводящая детальное расследование причин аварий, представит свои выводы комиссии.

После инцидента, произошедшего в выходные, пути в Гуджунай Кедайньского района открыты, и в настоящее время ведутся интенсивные работы по восстановлению сигнализации.

Поврежденные пути в Есе, Каунасского района, будут восстановлены на этой неделе, пока движение поездов там осуществляется по одному расчищенному пути.

Наиболее сильно поврежден европейский путь, который используется для перевозки грузов. Его восстановление может занять больше всего времени.

LTG напоминает, что в прошлую пятницу на железнодорожной станции Гуджунай сошли с рельсов три вагона с щебнем, что временно нарушило движение поездов по основным маршрутам.

По оценкам, инцидент затронул 23 пассажирских поезда, а около 3,8 тыс. пассажиров продолжили свои поездки на автобусах.

В Есе, когда в минувшую субботу сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавшие из Палемонаса в Дуйсбург, были повреждены два пути – обычный и европейский Rail Baltica. Инцидент затронул в общей сложности 22 поезда, на которых планировали путешествовать более 800 пассажиров.

Сообщалось также, что 1 мая на железнодорожной линии между Гамбургом и Берлином возникли серьезные перебои в движении из-за обрыва контактного провода вблизи Бардовика, недалеко от Люнебурга, из-за чего более 400 пассажиров застряли в пути.