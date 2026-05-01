У Німеччині понад 400 пасажирів застрягли в потязі через аварію на залізниці

На залізничній лінії між Гамбургом і Берліном виникли серйозні перебої руху через обрив контактного дроту поблизу Бардовіка, неподалік Люнебурга, через що понад 400 пасажирів застрягли у дорозі.

За даними Федеральної поліції, машиніст помітив провислий кабель завчасно та застосував екстрене гальмування. Попри це, поїзд зупинився безпосередньо під обірваною лінією, яка залишилася на даху вагонів.

Інцидент призвів до зупинки швидкісного поїзда ICE з приблизно 460 пасажирами на борту.

Через високовольтну напругу близько 15 тисяч вольт контактну мережу спершу необхідно знеструмити та заземлити, що ускладнює проведення рятувальних робіт.

Залізничний оператор повідомив, що планується евакуація пасажирів іншим поїздом, однак точний час операції залежить від убезпечення місця інциденту.

Напередодні писали, що з травня німецьких пасажирів протягом більш як двох місяців очікують перебої на залізниці через капітальний ремонт гілки між Гамбургом і Ганновером – однієї з найбільш завантажених в країні.

Масштабну модернізацію залізниці проводять також між Берліном і Гамбургом. Початковий план модернізаційних робіт на залізниці продовжили на 4 роки.