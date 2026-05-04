У Норвегії розслідують погрози депутату після антиіммігрантських слів його радника

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) почала розслідування щодо погроз одному з депутатів парламенту – невдовзі після того, як у ЗМІ потрапили заяви його радника, спрямовані проти іммігрантів.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У PST підтвердили, що почали розслідування щодо можливих погроз депутату Сімену Велле від Прогресивної партії.

У межах розслідування ближчим часом поспілкуються з Велле, щоб уточнити деталі.

Перед цим вихідними Велле заявив на своїй сторінці у Facebook, що йому і членам родини почали надходити погрози смертю і він повідомив про це у поліційну службу безпеки.

Цьому передувала поява у ЗМІ приховано записаної у пабі розмови його радника Горека Гансена, де той казав, що не хотів би бачити у Норвегії іммігрантів з Пакистану.

