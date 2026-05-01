У Нідерландах затримали чоловіка, який міг готувати замах на двох принцес

У Нідерландах правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці до замаху на двох принцес – 22-річну Амалію і 20-річну Алексію.

Про це повідомляє NL Times, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у прокуратурі Нідерландів, 33-річний підозрюваний наразі перебуває під вартою. Перше попереднє слухання у справі призначено на понеділок, 4 травня.

За даними правоохоронців, підозрюваного затримали в Гаазі на початку лютого. При ньому виявили дві сокири. На одній із сокир було викарбувано ім’я "Алексія", а також слова "Моссад" і "Зіг Хайль".

У чоловіка також знайшли рукописний документ, що містив, серед іншого, імена Амалія та Алексія, а також слово "Bloedbad", що перекладається як "різанина".

Прокуратура вважає, що ці знахідки вказують на можливий план нападу на двох старших із трьох дочок короля Віллема-Александра та королеви Максими.

Влада не розкрила жодної інформації про можливий мотив чоловіка.

Це не перший раз, коли кронпринцеса Амалія стикається з погрозами. Зокрема, у 2022 році через серйозні погрози принцеса Амалія була змушена виїхати зі студентського гуртожитку в Амстердамі та повернутися до палацу під посилену охорону.

Пізніше стало відомо, що через погрози вона прожила та навчалася в Мадриді протягом року. Завдяки посиленим заходам безпеки вона змогла повернутися додому та знову жити й навчатися в Нідерландах.

