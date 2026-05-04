В Норвегии расследуют угрозы депутату после антииммигрантских слов его советника
Норвежская полицейская служба безопасности (PST) начала расследование относительно угроз одному из депутатов парламента – вскоре после того, как в СМИ попали заявления его советника, направленные против иммигрантов.
Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".
В PST подтвердили, что начали расследование относительно возможных угроз депутату Симену Велле от Прогрессивной партии.
В рамках расследования в ближайшее время пообщаются с Велле, чтобы уточнить детали.
Перед этим выходными Велле заявил на своей странице в Facebook, что ему и членам семьи начали поступать угрозы смертью и он сообщил об этом в полицейскую службу безопасности.
Этому предшествовало появление в СМИ скрыто записанного в пабе разговора его советника Хорека Хансена, где тот говорил, что не хотел бы видеть в Норвегии иммигрантов из Пакистана.
В Нидерландах задержали мужчину, который мог готовить покушение на двух принцесс.
В конце апреля в Вашингтоне прозвучали выстрелы во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.