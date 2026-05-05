Що втрачає Україна від того, що не має посла у Афінах: погляд із Греції

Від жовтня 2023 року Україна не призначила нового посла в Греції.

Після переведення до Києва Сергія Шутенка, що до того п'ять років був українським послом в Афінах, українська дипломатична місія працює під керівництвом тимчасового повіреного у справах. Хоча відтоді минуло вже 2,5 роки.

Посольство, звісно, працювати не припинило, але тривала відсутність посла стає дедалі помітнішою.

Про важливість призначення посла України у Греції читайте в колонці грецького журналіста, що пише про Україну, Костаса Онісенка Чому відсутність посла у Греції стає реальною проблемою для України. Далі – стислий її виклад.

"В Афінах розуміють труднощі, з якими стикається Україна, знають про потребу в укомплектуванні інших посольств, а також про брак досвідчених кадрів. Проте в неофіційних розмовах дедалі частіше доводиться чути, що непризначення посла у Греції починає сприйматися як проблема", – звертає увагу автор колонки.

Він пояснює, що Греція – одна з тих країн ЄС, де протокол, інституційні процедури та ієрархії контактів дійсно мають значення.

Тимчасовий повірений за всього бажання, попри здібності, активність тощо – не може повністю замінити посла у контактах високого рівня.

Крім того, Костас Онісенко нагадує, що у другій половині 2027 року почнеться грецьке головування в Раді Євросоюзу.

"Для України, яка й надалі потребуватиме стабільної європейської підтримки та поступу на своєму шляху до вступу в Євросоюз – а на вступний процес головуюча країна має значний процедурний вплив, – ця відсутність стає ще важчою для пояснення", – пише грецький журналіст.

Тож, додає автор колонки, тривала відсутність українського посла створює дедалі більше простору для появи нових і нових проблем.

"Негайне призначення посла України в Афінах було б не просто кроком дипломатичної нормальності. Це був би крок політичної серйозності, поваги до країни, яка підтримала Україну. І передусім, це крок, що відповідає інтересам самої України", – резюмує автор.

Докладніше – в колонці Костаса Онісенка Чому відсутність посла у Греції стає реальною проблемою для України.