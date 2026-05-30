Жителям багатоповерхівки в Галаці, в яку врізався дрон РФ, дозволили повернутися додому

Мешканці будинку в прикордонному місті Галац в Румунії отримали дозвіл повернутися до своїх квартир на наступний день після того, як російський дрон врізався в будівлю.

Про це повідомляє News.ro, передає "Європейська правда".

Після проведеного огляду та відновлення електропостачання жителям будинку дозволили повернутися додому, за винятком двох людей, які перебували у постраждалій квартирі та зараз проходять лікування в медзакладі.

"Після оцінок, проведених компетентними установами, було встановлено, що опірна конструкція багатоквартирного будинку на вулиці Брейлей не постраждала. Відтепер мешканці будинку можуть безпечно повернутися до своїх квартир, за винятком родини, яка безпосередньо постраждала внаслідок удару дрона", – оголосили в суботу посадовці міста Галац.

За їхніми словами, члени цієї родини досі перебувають у лікарні, стан їхнього здоров'я постійно контролюється медичним персоналом.

В будівлі відновили електропостачання, тоді як постачання природного газу відкладено через необхідність проведення спеціалізованих перевірок.

"Відповідальні установи докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше завершити ці перевірки, аби мешканці знову могли насолоджуватися нормальними умовами життя. Інститут префекта Галацу, разом з усіма установами, залученими до вирішення цієї ситуації, продовжує ретельно стежити за розвитком справи та надаватиме підтримку людям, які постраждали від цього інциденту", – додається у заяві.

Як відомо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, безпілотник врізався у дах 10-поверхового будинку у прикордонному румунському місті Галац. Внаслідок влучання виникла пожежа, пошкоджена квартира, також постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Раніше повідомляли, що у помешканні перебували 52-річна жінка з 14-річною дитиною, вони госпіталізовані з незначними травмами. Влучання безпілотника, за даними слідства, сталося близько 01:50. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац, був підбитий українською ППО, внаслідок чого змінив траєкторію.