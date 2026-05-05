Чем страдает Украина из-за отсутствия посла в Афинах: взгляд из Греции

С октября 2023 года Украина не назначила нового посла в Греции.

После перевода в Киев Сергея Шутенко, который до этого пять лет был украинским послом в Афинах, украинская дипломатическая миссия работает под руководством временного поверенного в делах. Хотя с тех пор прошло уже 2,5 года.

Посольство, конечно, не прекратило работу, но длительное отсутствие посла становится все более заметным.

О важности назначения посла Украины в Греции читайте в колонке греческого журналиста, пишущего об Украине, Костаса Онисенко. Далее – краткое изложение.

"В Афинах понимают трудности, с которыми сталкивается Украина, знают о необходимости укомплектования других посольств, а также о нехватке опытных кадров. Однако в неофициальных разговорах все чаще приходится слышать, что неназначение посла в Греции начинает восприниматься как проблема", – обращает внимание автор колонки.

Он объясняет, что Греция – одна из тех стран ЕС, где протокол, институциональные процедуры и иерархия контактов действительно имеют значение.

Временный поверенный, при всем желании, несмотря на способности, активность и т. д., не может полностью заменить посла в контактах высокого уровня.

Кроме того, Костас Онисенко напоминает, что во второй половине 2027 года начнется греческое председательство в Совете Евросоюза.

"Для Украины, которая и в дальнейшем будет нуждаться в стабильной европейской поддержке и прогрессе на своем пути к вступлению в Евросоюз – а на процесс вступления председательствующая страна имеет значительное процедурное влияние, – это отсутствие становится еще труднее объяснить", – пишет греческий журналист.

Поэтому, добавляет автор колонки, длительное отсутствие украинского посла создает все больше пространства для появления новых и новых проблем.

"Немедленное назначение посла Украины в Афинах было бы не просто шагом дипломатической нормальности. Это был бы шаг политической серьезности, уважения к стране, которая поддержала Украину. И прежде всего, это шаг, соответствующий интересам самой Украины", – резюмирует автор.

