Україна очікує на контакти з майбутнім урядом Угорщини, зокрема щодо відкриття кластерів

Віцепрем’єр з європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування нового уряду в Будапешті, а опісля з'ясує її позицію щодо подальшого просування переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві, передає кореспондентка "Європейської правди".

У Качки запитали, чи ознайомлена Україна з новою угорською позицією щодо відкриття кластерів для українського вступу в ЄС.

Віцепрем’єр з європейської інтеграції зазначив, що уряд Угорщини сформується наступного тижня й після цього будуть можливими офіційні контакти.

"Зараз відбувається багато технічних розмов між Будапештом і Брюсселем, з Європейською комісією, в тому числі і щодо відкриття кластерів, тому що потрібно розуміти позицію Угорщини", – сказав він.

Він також висловив очікування на дуже швидкі контакти між Україною та Угорщиною.

"Але наразі це все більше питання технічних розмов, оскільки потрібно, щоб завершилось формування уряду в Угорщині", – додав він.

За даними видання FT, темп реформ і різне бачення швидкості вступу посилили напругу між Україною і ЄС.

Протягом останніх тижнів Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме "символічні" переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на виконання етапів реформ. За словами офіційних осіб, це означатиме, що до отримання повноправного членства залишиться щонайменше десять років.

Тим часом майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр очікує від України кроків щодо угорської меншини, перш ніж погодиться на розблокування вступу до ЄС.

Читайте детально на цю тему: Чи стане Мадяр новим Орбаном? Що стоїть за заявами нового лідера Угорщини про Україну