Украина ждет на контакты с будущим правительством Венгрии, в частности по вопросам открытия кластеров

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что Украина ожидает официальных контактов с Венгрией после завершения формирования нового правительства в Будапеште, а затем выяснит ее позицию относительно дальнейшего продвижения переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

У Качки спросили, ознакомлена ли Украина с новой венгерской позицией относительно открытия кластеров для вступления Украины в ЕС.

Вице-премьер по европейской интеграции отметил, что правительство Венгрии сформируется на следующей неделе, и после этого будут возможны официальные контакты.

"Сейчас происходит много технических переговоров между Будапештом и Брюсселем, с Европейской комиссией, в том числе и по поводу открытия кластеров, потому что нужно понимать позицию Венгрии", – сказал он.

Он также выразил надежду на очень скорые контакты между Украиной и Венгрией.

"Но пока это в основном вопрос технических переговоров, поскольку необходимо, чтобы завершилось формирование правительства в Венгрии", – добавил он.

По данным издания FT, темп реформ и разное видение скорости вступления усилили напряжение между Украиной и ЕС.

В течение последних недель Франция и Германия предложили поэтапный процесс, по которому Украина будет получать "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам ЕС в обмен на выполнение этапов реформ. По словам официальных лиц, это будет означать, что до получения полноправного членства останется не менее десяти лет.

Между тем будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ожидает от Украины шагов в отношении венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.

