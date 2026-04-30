ЗМІ: Мадяр хоче кроків України щодо меншин, перш ніж розблокувати рух у ЄС

Майбутній угорський прем’єр Петер Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

За даними джерел агентства, це питання постало під час зустрічі в середу між Мадяром і головою Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі у той час, як ЄС тисне на Мадяра, щоб той відмовився від позиції уряду Орбана з блокування офіційного початку переговорів про вступ України.

Мадяр висунув умови, що здебільшого повторюють перелік з 11 вимог, які Віктор Орбан представив Києву у 2024 році. Вони стосуються прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою. Детально про них "Європейська правда" розповідала у статті.

Хоча Мадяр назвав зустріч з Коштою "корисною та конструктивною", за словами джерел, настрій був менш позитивним, ніж під час зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн раніше того ж дня. Під час переговорів з Коштою Мадяр порушив питання угорської меншини в Україні.

За словами представника ЄС, зустріч пройшла добре і також стосувалася бюджету блоку, конкурентоспроможності та неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі минулого тижня.

Жорстка позиція Мадяра, ймовірно, розчарує посадовців у Києві та Брюсселі, які сподівалися, що відхід Орбана надасть імпульсу прагненню України до членства, особливо у питанні офіційного відкриття переговорів.

Кошта та багато столиць наполягають на активізації зупиненого процесу вступу України до ЄС і хочуть, щоб він просунувся вперед у найближчі тижні. На саміті на Кіпрі минулого тижня лідери ЄС дали зрозуміти, що попередні умови для початку першого етапу процесу вступу України до ЄС вже виконані.

Орбан блокував цей процес, стверджуючи, що права угорської меншини в Україні утискаються. Київ заявляв, що готовий виконати викладені умови, і неодноразово заявляв, що права угорської меншини в країні захищені.

Мадяр заявив на початку цього тижня, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні на Закарпатті, щоб обговорити це питання.

Київ ще не підтвердив жодної зустрічі, оскільки графік Зеленського на червень ще не складено, повідомив журналістам цього тижня його радник Дмитро Литвин.

Як відомо, Мадяр одразу після перемоги опозиційної "Тиси" на виборах заявив, що для налагодження добросусідських відносин з Україною питання нацменшин потребуватиме врегулювання.