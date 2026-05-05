МЗС Росії повідомило про телефонну розмову між Рубіо та Лавровим

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров і державний секретар США Марко Рубіо у вівторок провели телефонну розмову.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в зовнішньополітичному відомстві РФ.

У російському МЗС заявили, що дзвінок мав "конструктивний та діловий" характер.

"Глави міністерств закордонних справ провели "звірення годинників" щодо поточної ситуації у міжнародних справах та російсько-американських відносинах", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, 29 квітня повідомлялося про телефонну розмову між правителем Росії Владіміром Путіним та президентом США Дональдом Трампом, у якій глава Кремля висловив готовність оголосити "перемир’я" 9 травня.

Президент США, коментуючи цей дзвінок, заявив, що запропонував господарю Кремля "коротке припинення вогню".

Як відомо, 4 травня російське Міноборони самостійно оголосило "перемир'я" на 8–9 травня, а у разі "зриву" проведення параду 9 травня в Москві, пригрозило завдати масованого ракетного удару по центру Києва. Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це оголосив режим тиші з початку доби 6 травня.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль звернувся до Росії із закликом погодитися на пропозицію України та розпочати припинення вогню з ночі вівторка.