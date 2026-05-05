МИД России сообщил о телефонном разговоре между Рубио и Лавровым

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во вторник провели телефонный разговор.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В российском МИД заявили, что звонок носил "конструктивный и деловой" характер.

"Главы министерств иностранных дел провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях", – заявили в ведомстве.

Напомним, 29 апреля сообщалось о телефонном разговоре между правителем России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого глава Кремля выразил готовность объявить "перемирие" 9 мая.

Президент США, комментируя этот звонок, заявил, что предложил хозяину Кремля "кратковременное прекращение огня".

Как известно, 4 мая российское Минобороны самостоятельно объявило "перемирие" на 8–9 мая, а в случае "срыва" проведения парада 9 мая в Москве пригрозило нанести массированный ракетный удар по центру Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это объявил режим тишины с начала суток 6 мая.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обратился к России с призывом согласиться на предложение Украины и начать прекращение огня с ночи вторника.