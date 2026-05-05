Глава МЗС Німеччини закликав Росію прийняти пропозицію України про перемир’я

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль звернувся до Росії із закликом розпочати припинення вогню з ночі вівторка.

Як передає "Європейська правда", про це він написав на платформі X.

Як відомо, 4 травня російське Міноборони самостійно оголосило "перемир'я" на 8–9 травня. Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це оголосив режим тиші з початку доби 6 травня.

Німецький міністр закордонних справ відзначив готовність України до негайного припинення вогню та закликав Росію погодитися на цю пропозицію.

"Президент Зеленський ще раз довів, що Україна готова до негайного припинення вогню та переговорів. Тому я закликаю Росію прийняти пропозицію України та розпочати перемир’я вже сьогодні вночі", – написав Вадефуль.

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав Росію довести серйозність своїх намірів щодо припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 29 квітня запропонував господарю Кремля Владіміру Путіну "коротке припинення вогню".