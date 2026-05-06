КМИС: 48% украинцев готовы к повышению налогов ради западного финансирования

48% украинцев считают, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это потребует непопулярных мер и повышения налогов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет "Европейская правда".

Социологи предложили респондентам два возможных сценария развития событий.

Первый предполагал согласование реформ и решений, необходимых для получения международной помощи, что позволит финансировать оборону, социальные программы и другие государственные нужды, но в то же время будет означать повышение налогов.

Именно его поддержали 48% опрошенных.

В свою очередь, 30% респондентов заявили, что Украина должна отказаться от непопулярных решений и не повышать налоги, даже если это приведет к нехватке средств на оборону и социальную сферу.

Еще 22% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС устанавливает более строгие условия по реформам для получения Украиной "макрофинансовых" траншей кредита на сумму 90 млрд евро, в частности, введение непопулярных изменений в налогообложении предприятий.

Также сообщалось, что Киев сопротивляется просьбе Брюсселя повысить налоги для бизнеса в качестве условия для выделения части кредита в размере 90 млрд евро.

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что требование провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета будет включено в список условий для получения Украиной следующих траншей макрофинансовой помощи в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро, но его детали и временные рамки еще обсуждаются.

