ЗМІ: ЄС може посилити вимоги для надання Україні кредиту на 90 млрд євро

Європейський Союз розглядає можливість посилення умов щодо виплати кредиту Україні на суму 90 млрд євро, при цьому частина виплат залежатиме від запровадження непопулярних змін в оподаткуванні підприємств.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У центрі обговорення опинилися зміни в пільговому режимі оподаткування, що діє наразі для деяких українських компаній.

Спочатку розроблений для індивідуальних підприємців та малих підприємств, він дозволяє компаніям сплачувати мінімальну ставку у розмірі 5% від виручки.

Міністерство фінансів та основні донори України стверджують, що ця схема є тягарем для військового бюджету, спотворює конкуренцію та сприяє підтримці великої тіньової економіки.

Джерела агентства розповіли, що пропозиція вимагатиме від влади в Києві ввести 20-відсотковий податок на додану вартість для тих компаній, які наразі працюють у рамках пільгової системи і чий річний дохід перевищує 4 млн гривень.

Допомога ЄС, на яку потенційно може вплинути нова умова, становить лише невелику частину всього дворічного пакета, який складається з близько 60 млрд євро на підтримку оборони, а решта розподілена між макрофінансовою допомогою та так званим пакетом Ukraine Facility, який надає кошти на загальні бюджетні видатки.

Представники Європейської комісії заявили, що комісія "невтомно працює" над завершенням меморандуму про взаєморозуміння, який закріпить умови фінансування України, але відмовилися надати подробиці.

За словами представника Єврокомісії, виконавчий орган ЄС завжди узгоджує свою "програму реформ з МВФ, і в цьому випадку це також так".

Мета полягала в тому, щоб завершити переговори "якнайшвидше, розробивши амбітну програму реформ для зміцнення економіки України" та прискорити її інтеграцію з ЄС, додав він.

Однак ці зусилля, ймовірно, посилять напруженість всередині українського суспільства, оскільки пропоновані заходи вкрай непопулярні. Протистояння між парламентом і президентом Володимиром Зеленським також ускладнює їхню реалізацію.

Хоча нові умови не торкнуться ключової оборонної допомоги, їхня реалізація, ймовірно, все одно зіткнеться з труднощами, додає агентство.

Також у публікації йдеться, що навіть якщо Україні вдасться виграти час зараз, їй зрештою доведеться реформувати свою податкову систему, щоб увідповіднити її до правил ЄС під час переговорів про вступ. Це включатиме скасування деяких пільг.

Наразі міжнародні донори Києва могли б розглянути інші заходи щодо збільшення доходів або стримування тіньової економіки, сказало одне з джерел.

Раніше "Європейській правді" стало відомо, що перший транш з "військової" частини кредиту ЄС на 90 млрд євро становитиме 6 млрд і надійде Україні щонайпізніше в червні.

Перший оборонний транш буде спрямований на закупівлю дронів, вироблених в Україні. Графік наступних виплат "військової" частини кредиту ще не затверджено, але вони мають відбуватися швидше. За даними "ЄвроПравди", у наступний пакет можуть увійти боєприпаси, дрони та засоби протиповітряної оборони.

