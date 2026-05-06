Білорусь викликала представника Вірменії, образившись на слова спікера парламенту

Білорусь 5 травня викликала тимчасового повіреного Вірменії – після заяв спікера парламенту Вірменії, де він сказав про несамостійність Білорусі.

Про це повідомляє БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Тимчасового повіреного Вірменії Артура Саргсяна викликали до МЗС Білорусі, де заявили протест та вручили ноту у зв’язку з "недружніми діями вірменської сторони".

Причиною для цього стали слова спікера парламенту Вірменії Алена Симоняна про несамостійність Білорусі. Зокрема, він сказав, що Вірменія "не має стати провінцією і керуватися так, як Білорусь".

Речник МЗС Білорусі Руслан Баранков в окремому коментарі назвав ці слова "передвиборчим популізмом і спробою відволікти електорат від величезних внутрішніх проблем", та сказав, що Мінськ "чітко розрізняє братський вірменський народ та недалекоглядних представників його влади".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключає повернення країни до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

