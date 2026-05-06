Беларусь вызвала представителя Армении, обидевшись на слова спикера парламента

Беларусь 5 мая вызвала временного поверенного Армении – после заявлений спикера парламента Армении, где он сказал о несамостоятельности Беларуси.

Об этом сообщает БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Временного поверенного Армении Артура Саргсяна вызвали в МИД Беларуси, где заявили протест и вручили ноту в связи с "недружественными действиями армянской стороны".

Причиной для этого стали слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о несамостоятельности Беларуси. В частности, он сказал, что Армения "не должна стать провинцией и управляться так, как Беларусь".

Представитель МИД Беларуси Руслан Баранков в отдельном комментарии назвал эти слова "предвыборным популизмом и попыткой отвлечь электорат от огромных внутренних проблем", и сказал, что Минск "четко различает братский армянский народ и недальновидных представителей его власти".

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает возвращение страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Читайте также: Осторожный разрыв с РФ: что означает заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.