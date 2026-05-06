ЄСПЛ ухвалив рішення, сприятливе для польських суддів, чию роботу блокує Навроцький

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив сприятливе рішення щодо суддів Конституційного суду Польщі, обраних у Сеймі, чию присягу не прийняв президент Кароль Навроцький.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Рішення було ухвалено одноголосно колегією з семи суддів. Справа стосується чотирьох суддів, яких голова Конституційного трибуналу Богдан Свечковський не допускає до винесення рішень.

Суд у Страсбурзі видав проміжну ухвалу, яка зобов'язує державу "втриматися від перешкоджання суддям Конституційного суду обіймати та виконувати свої обов'язки".

Як підкреслено, рішення має негайний характер і є обов’язковим для всіх органів влади та інституцій Республіки Польща, у тому числі для голови Конституційного суду.

"У світлі цього запобіжного заходу голова Конституційного трибуналу зобов’язаний негайно виконувати обов’язки, покладені на нього згідно із законом про статус судді Конституційного трибуналу", – заявив ЄСПЛ.

З рішення випливає, що голова КС повинен розподілити справи між суддями та створити умови, що дозволяють їм виконувати свої обов'язки. Справа стосується суддів, обраних Сеймом, які, незважаючи на призначення, не були допущені до винесення рішень.

На рішення вже відреагував прем'єр-міністр Дональд Туск. У соціальних мережах він написав: "Європейський суд з прав людини однозначно вирішив справу щодо обраних Сеймом суддів Конституційного суду. Держава зобов'язана усунути всі перешкоди, що заважають їм виносити рішення. Зрозуміло?"

13 березня Сейм обрав шістьох суддів Конституційного суду. Двоє з них склали присягу в Президентському палаці, решта – під час церемонії в Сеймі.

Сумніви щодо процедури призначення суддів раніше висловлювала канцелярія президента, яка посилалася на юридичний аналіз у цій справі.

Президент Навроцький не визнав складання присяги суддями в Сеймі і анонсував звернення до Конституційного суду, який наразі складається переважно з представників нині опозиційної "Права і справедливості", яка підтримувала Навроцького на виборах.

