ЕСПЧ принял решение, благоприятное для польских судей, чью работу блокирует Навроцкий

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял благоприятное решение для судей Конституционного суда Польши, избранных в Сейме, чью присягу не принял президент Кароль Навроцкий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Решение было принято единогласно коллегией из семи судей. Дело касается четырех судей, которых председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский не допускает к вынесению решений.

Суд в Страсбурге издал промежуточное решение, которое обязывает государство "воздержаться от препятствования судьям Конституционного суда занимать и выполнять свои обязанности".

Как подчеркнуто, решение носит немедленный характер и является обязательным для всех органов власти и институтов Республики Польша, в том числе для председателя Конституционного суда.

"В свете этого решения председатель Конституционного трибунала обязан немедленно выполнять обязанности, возложенные на него по закону о статусе судьи Конституционного трибунала", – заявил ЕСПЧ.

Из решения следует, что председатель КС должен распределить дела между судьями и создать условия, позволяющие им выполнять свои обязанности. Дело касается судей, избранных Сеймом, которые, несмотря на назначение, не были допущены к вынесению решений.

На решение уже отреагировал премьер-министр Дональд Туск. В социальных сетях он написал: "Европейский суд по правам человека однозначно решил дело в отношении избранных Сеймом судей Конституционного суда. Государство обязано устранить все препятствия, мешающие им выносить решения. Понятно?"

13 марта Сейм избрал шесть судей Конституционного суда. Двое из них приняли присягу в Президентском дворце, остальные – во время церемонии в Сейме.

Сомнения относительно процедуры назначения судей ранее высказывала канцелярия президента, ссылаясь на юридический анализ в этом деле.

Президент Навроцкий не признал принесение присяги судьями в Сейме и анонсировал обращение в Конституционный суд, состоящий сейчас преимущественно из представителей ныне оппозиционной "Права и справедливости", которая поддерживала Навроцкого на выборах.

