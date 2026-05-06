Прем'єрка Литви: в аваріях на залізниці немає ознак диверсії

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що у двох аваріях на залізниці, які сталися минулого тижня і порушили рух поїздів, немає ознак диверсії.

Заяву очільниці литовського уряду наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Повернувшись з Вірменії, прем'єр-міністерка Литви у середу обговорила з фахівцями два інциденти, що сталися минулими вихідними, коли вагони вантажних поїздів зійшли з рейок.

Після засідання Комісії з національної безпеки Ругінене заявила, що було прийнято рішення, згідно з яким "Литовська залізниця" (LTG) та Міністерство транспорту через два тижні мають подати детальний план та рішення щодо того, як можна підвищити безпеку критичної інфраструктури.

"У цьому випадку йдеться про залізничні колії і про те, які будуть чіткі та конкретні рішення, що їх слід впровадити, винісши уроки, щоб у майбутньому такі ситуації не повторювалися... Можу відповідально сказати, що диверсії в цих випадках ми не бачимо. В обох випадках були технічні та людські помилки. Це частково радує", – додала литовська прем’єрка.

LTG нагадує, що минулої п’ятниці на залізничній станції Гуджюнай зійшли з рейок три вагони зі щебенем, що тимчасово порушило рух поїздів за основними маршрутами.

За оцінками, інцидент зачепив 23 пасажирські поїзди, а близько 3,8 тис. пасажирів продовжили свої поїздки автобусами.

У Єсе, коли минулої суботи з рейок зійшли локомотив і чотири вантажні вагони, що прямували з Палемонаса до Дуйсбурга, було пошкоджено дві колії – звичайну та європейську Rail Baltica. Інцидент зачепив загалом 22 поїзди, якими планували подорожувати понад 800 пасажирів.

У зв’язку з інцидентами "Литовська залізниця" створила комісію для розслідування причин аварій.