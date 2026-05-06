Премьер Литвы: в авариях на железной дороге нет признаков диверсии

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что в двух авариях на железной дороге, которые произошли на прошлой неделе и нарушили движение поездов, нет признаков диверсии.

Заявление главы литовского правительства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Вернувшись из Армении, премьер-министр Литвы в среду обсудила со специалистами два инцидента, произошедших в минувшие выходные, когда вагоны грузовых поездов сошли с рельсов.

После заседания Комиссии по национальной безопасности Ругинене заявила, что было принято решение, согласно которому "Литовская железная дорога" (LTG) и Министерство транспорта через две недели должны представить детальный план и решение о том, как можно повысить безопасность критической инфраструктуры.

"В этом случае речь идет о железнодорожных путях и о том, какие будут четкие и конкретные решения, которые следует внедрить, вынеся уроки, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись... Могу ответственно сказать, что диверсии в этих случаях мы не видим. В обоих случаях были технические и человеческие ошибки. Это частично радует", – добавила глава правительства.

LTG напоминает, что в прошлую пятницу на железнодорожной станции Гуджюнай сошли с рельсов три вагона со щебнем, что временно нарушило движение поездов по основным маршрутам.

По оценкам, инцидент затронул 23 пассажирских поезда, а около 3,8 тыс. пассажиров продолжили свои поездки на автобусах.

В Йесе, когда в минувшую субботу с рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Палемонаса в Дуйсбург, были повреждены две колеи – обычная и европейская Rail Baltica. Инцидент затронул в общей сложности 22 поезда, которыми планировали путешествовать более 800 пассажиров.

В связи с инцидентами "Литовская железная дорога" создала комиссию для расследования причин аварий.